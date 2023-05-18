احكام مُختلفة بحق 4 تجار ومتعاطي المخدرات في واسط

وذكر اعلام لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات واسط اصدرت احكاماً مختلفة بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة المتاجرة بالمخدرات حكمت على اثنين منهم بالسجن (ست سنوات) والثالث مدة (عشر سنوات)"، لافتاً الى ان "الحكم بحق المجرمين الثلاثة يأتي استنادا لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".وأضاف أن "المحكمة ذاتها حكمت على مجرم بالسجن لمدة (ثلاث سنوات) عن جريمة تعاطي المخدرات وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".