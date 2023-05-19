لاستكمال تمويل رواتب الموظفين.. المالية تصدر توجيها لدائرة المحاسبة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيه وزيرة المالية طيف سامي محمد تستكمل دائرة المحاسبة يوم غد السبت اجراءات تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي آيار ٢٠٢٣".ودعت الوزارة، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، الى "مراجعة الدائرة ليوم غد لاستكمال التمويل، وحسب جدول التمويل الشهري".