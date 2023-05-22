اسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 148750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 146750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145750 لكل 100 دولار