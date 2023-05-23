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بينهم مسؤولون بمديرية التربية.. استقدام 10 متهمين في ميسان
محليات
2023-05-23 | 11:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
459 مشاهدة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ (10) من مسؤولي ومُوظَّفي المُديريَّـة العامَّة للتربية في محافظة ميسان، وأحد فروع مصرف الرشيد في المُحافظة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بأعمال التحرّي والتدقيق في إيفادات قسم الامتحانات التابع لمُديريَّة التربية رصد تجاوزاً على أبواب الصرف، مُبيّناً أنَّه تمَّ صرف مبلغٍ قدره (65,000,000) مليون دينارٍ دون وجود مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات".
وأضافت، أنَّه "تمَّ ضبط أوليات ثلاثة قروضٍ تمَّ منحها من قبل مصرف الرشيد - فرع الكرامة بموجب كفالةٍ من أحد الأشخاص، مُشيرةً إلى أنَّ القروض التي بلغ مجموعها (90,000,000) مليون دينارٍ تمَّ منحها بكفالة مدير الحسابات في مُديريَّة تربية ميسان بأوقاتٍ مُتقاربةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات، لافتةً إلى عدم تنفيذ أمر استقطاع مبالغ الأقساط الشهريَّـة للقروض؛ لعدم مقدرة الكفيل الماديَّة بعد تلكؤ المقترضين عن السداد؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث ضررٍ وهدرٍ في المال العام".
وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر استقدام كلٍّ من مُديري قسمي الامتحانات والحسابات ومعاونه ومسؤولي شعبتي التدقيق والرقابة وأربعة مُوظَّفين في شعبة الصرف في مُديريَّة تربية ميسان، إضافة إلى المُوظَّفة المسؤولة عن مُتابعة واستيفاء مبلغ القروض في فرع مصرف الرشيد".
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