البصرة.. انتشال جثة وإنقاذ عاملين من حوض عميق لمياه الصرف الصحي (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها أنقذت عاملين صيانة فقدا الوعي نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق، فيما انتشلت جثة الثالث داخل حوض بعمق كبير لمياه الصرف الصحي في مركز محافظة البصرة.".وأضافت، أن "الفرق تسارعت بالنزول الى داخل الحوض وباشرت بعمليات رفع العمال بواسطة الحبال مع إجراء الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي قبل تسليمهم الى الاسعاف الفوري لنقلهم الى المستشفى".