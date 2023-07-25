التعليم تؤكد شمول مواد الامتحان التقويمي بنظام العبور.. تعرف على الضوابط

السومرية نيوز – محليات



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023، شمول المواد الدراسية الخاصة بالامتحان التقويمي للسنة الدراسية 2023/2022 بنظام العبور.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ضوابط العبور تنص على إمكانية نجاح الطالب بالعبور الى السنة الدراسية الأعلى إذا كان مجموع المواد التي رسب بها في الامتحانات النهائية والمواد المستحدثة في صفه الحالي لا يزيد عن مادتين".