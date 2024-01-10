طال أكثر من 660 ألف امرأة.. ماذا تعرف عن "ختان الإناث" في العراق؟

ويقتصر الحديث عن ختان الاناث غالبا على قصص نوعية في إقليم كردستان، لكن مراجعة الاحصائيات والأرقام يعد ربما اكثر أهمية من سرد القصص، فيما تكشف الأرقام ان ختان الاناث مسجل حتى في وسط وجنوب العراق لكن بنسبة اقل، وتنفرد مناطق إقليم كردستان بالنسبة الأكبر في هذه الظاهرة.وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء فأنه حتى عام 2018، بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن للختان 7.4%، للاعمار المحصورة بين 15 و49 عامًا.وجاءت "حصة الأسد" من هذه النسبة لإقليم كردستان حيث بلغت النسبة فيها 7%، مقابل 0.4% لمحافظات وسط وجنوب العراق.وتحويل النسب الى ارقام صريحة ربما يعكس مسألة أهم، فعلى سبيل المثال، كان هناك 19 مليون انثى في العراق عام 2018، اما عدد الاناث في الاعمار المحصورة بين 15 و49 عامًا اللاتي شملهن المسح، فيبلغ اكثر من 9 ملايين.وفقا لذلك، مايعني اكثر من 660 ألف انثى عراقية تعرضت للختان، وجاء بواقع 630 الف انثى في كردستان، و30 ألف انثى في الوسط والجنوب تعرضن لعملية الختان.