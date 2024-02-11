طقس العراق.. 48 ساعة "استراحة" تتبعها سلسلة طويلة من المفاجآت

وتشير خرائط الطقس الى ان التنبيهات لاتزال قائمة لمناطق غزارة الامطار مع اقتراب مركز المنخفض الجوي مساء اليوم والليلة لمحافظات كربلاء والنجف وبابل والديوانية والسماوة وشرق الانبار .ومع بداية انتهاء حالة عدم الاستقرار والامطار في مدن الوسط والفرات الاوسط خلال ساعات صباح اليوم، تشير خرائط الطقس الى ان الحالة الجوية تتجه لتؤثر نهار اليوم في مدن جنوب البلاد (البصرة وميسان وذي قار والسماوة)، ومن المتوقع ان تنتهي خلال الليل".وتوضح خرائط طقس العراق، ان بؤر الغزارة واردة في بعض الاماكن في شمال وغرب البصرة وذي قار وبادية الجنوب، لتنتهي فرص الامطار ليلا.وستكون الأجواء مستقرة نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن يحل الضيف الثاني خلال هذا الاسبوع ويبدأ تأثيره اعتبارا من ليل يوم الثلاثاء وينتهي ظهر يوم الجمعة بهطول يشمل كافة المدن بشكل متفاوت فيه من الغزارة والبرق والرعد ، فيما يتبعه منخفض ثالث وربما رابع، وتتابع مستمر للحالات الجوية خلال هذا الشهر، بحسب خرائط الطقس والراصدين الجويين.