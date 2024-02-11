أمطار تخيّم على أجواء البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة البصرة، اليوم الاحد، هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال مراسل السومرية، إن "محافظة البصرة شهدت أمطاراً أدت الى غرق اغلب الشوارع والطرق في المحافظة".



ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار في مناطق متفرقة من المحافظة.



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