بحوزته 4 آلاف قرص مخدر.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات بالنجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السورية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته اربعة الاف قرص مخدر من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".