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السومرية توثق تحول لون نهر في البصرة إلى اللون الوردي
محليات
2024-02-12 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,110 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
وثقت عدسة السومرية، اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، تحول لون النهر الذي يمتد من تقاطع الموفقية الى مستشفى الجمهوري في مدينة البصرة، إلى اللون الوردي، وذلك بفعل عامل مياه المجاري والتلوث بالمواد الكيميائية والجرثومية.
وقال مراسل السومرية في محافظة البصرة، ان "النهر الذي يمتد من تقاطع الموفقية الى مستشفى الجمهوري في قلب مدينة البصرة، تحول فيه لون المياه إلى اللون الوردي، بفعل عامل مياه المجاري والتلوث بالمواد الكيميائية والجرثومية".
وهناك 7 أنهر في محافظة البصرة، تصب فيها مياه المجاري، من بينها نهر الخندق والعشار والشناشيل وأغلبها تصب في شط العرب لم تعالج لغاية الان، بحسب المراسل.
المشاهد ادناه:
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