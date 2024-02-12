السومرية توثق تحول لون نهر في البصرة إلى اللون الوردي

وقال مراسل السومرية في محافظة البصرة، ان "النهر الذي يمتد من تقاطع الموفقية الى مستشفى الجمهوري في قلب مدينة البصرة، تحول فيه لون المياه إلى اللون الوردي، بفعل عامل مياه المجاري والتلوث بالمواد الكيميائية والجرثومية".وهناك 7 أنهر في محافظة البصرة، تصب فيها مياه المجاري، من بينها نهر الخندق والعشار والشناشيل وأغلبها تصب في شط العرب لم تعالج لغاية الان، بحسب المراسل.