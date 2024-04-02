الأهوار تتجاوز خطر الجفاف للموسم الحالي.. ماذا عن الوضع المائي في الصيف؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
08:15 AM
الى
08:20 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أنباء عن العثور على "سلوان موميكا" ميتاً في النرويج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485457-638476410455685344.jpg
الأهوار تتجاوز خطر الجفاف للموسم الحالي.. ماذا عن الوضع المائي في الصيف؟
محليات
2024-04-02 | 03:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
762 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
تعتزم وزارة الموارد المائيَّة إكمال 16 مشروعاً حكومياً متلكئاً من أصل 26، إضافة إلى تنفيذ أخرى جديدة خلال 2024، منوهة بأنَّ الأهوار تجاوزت خطر الجفاف للموسم الحالي، بعد بلوغ نسب غمرها 50 بالمئة.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله إنَّ وزارته تعتزم تنفيذ وإتمام 16 مشروعاً حكومياً متلكئاً خلال العام الحالي، ضمن 26، كانت قد أنجزت في وقت سابق عشرة منها، فضلاً عن تنفيذ حزمة أخرى منها جديدة خلال 2024.
وأضاف أنَّ المشاريع المتلكئة كان قد أحيل البعض منها إلى مقاولين بذمتهم غرامات تأخيرية وستتم معالجتها ضمن القانون، بينما البعض الأخر يتضمن مشاريع لاستصلاح 100 ألف دونم من الأراضي بشكل سنوي، وضمن أقضية الحسينية في بغداد، وبني حسن في الديوانية، إضافة إلى مشروع آخر ضمن كربلاء المقدسة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وتابع عبد الله أنَّ المشاريع الأخرى تتضمن شبكات للمبازل الحقلية باعتماد الأنابيب المثقبة المغطاة في أيمن الزهراء (الكمالية) وقناة الحسينية في بغداد، إضافة إلى مشاريع مبازل مجمعة، وأخرى فرعية وتحويلها إلى أنابيب بدلاً من المكشوفة، فضلاً عن استصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية باستخدام تقانات الري بالرش.
وبشأن نسب غمر الأهوار الجارية حالياً، أوضح أنها بلغت 30 إلى 50 بالمئة ضمن بعض المناطق وهي قابلة للزيادة وفق المعطيات المناخية من أجل توفير الاستقرار لمربي الجاموس وصيادي الأسماك والطيور، مشيراً إلى مساعي الوزارة الحثيثة للمحافظة على نسب غمر مقبولة خلال مواسم الشح، مؤكداً أنَّ وضع البلاد المائي خلال الموسم الصيفي المقبل، سيكون مطمئناً على خلفية التحسن المستمر لكمية الخزين بسبب غزارة الأمطار والسيول إضافة إلى ما سيجنيه العراق من ذوبان الثلوج خلال الشهرين المقبلين.
وبشأن الأعمال الجارية لتجفيف وإزالة بحيرات الأسماك غير المرخصة، أفاد وزير الموارد المائية بأنَّ عددها وصل حتى الآن إلى ثمانية آلاف، وملاكات الوزارة مستمرة بإزالة المتبقي منها حتى نهاية شهر تموز المقبل، وتحويل حصصها المائية إلى الأهوار لاسترداد الأسماك الطبيعية فيها، كاشفاً عن تجاوز الأهوار خطر الجفاف للموسم الحالي، ووزارته مسؤولة عن ديمومة تأمين المياه لها لاستدامتها.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد
محليات
39.27%
09:42 | 2024-03-31
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد
09:42 | 2024-03-31
أنباء عن العثور على "سلوان موميكا" ميتاً في النرويج
دوليات
29.2%
17:36 | 2024-04-01
أنباء عن العثور على "سلوان موميكا" ميتاً في النرويج
17:36 | 2024-04-01
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم غد
محليات
17.45%
15:02 | 2024-03-31
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم غد
15:02 | 2024-03-31
التربية تحسم الجدل بشأن دوام الغد في بغداد
محليات
14.08%
13:18 | 2024-03-31
التربية تحسم الجدل بشأن دوام الغد في بغداد
13:18 | 2024-03-31
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء الاسبق - الحلقة ٢١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-01
بالمختزل
قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء الاسبق - الحلقة ٢١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-01
أغمض عينيك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-01
أغمض عينيك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-01
تل الراهب
الحلقة 22 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-01
تل الراهب
الحلقة 22 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-01
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-01
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-01
العراق في دقيقة
01-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-01
العراق في دقيقة
01-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-01
حديث رمضان 2024
ليلة القدر (الطائفة السنية) - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
11:00 | 2024-04-01
حديث رمضان 2024
ليلة القدر (الطائفة السنية) - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
11:00 | 2024-04-01
خل نتصالح
توقف راتب الرعاية بسبب خطأ تكرار البصمة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-01
خل نتصالح
توقف راتب الرعاية بسبب خطأ تكرار البصمة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-01
جولة رمضانية
منطقة اسكودار وبرج الفتاة - الحلقة 16 | رمضان 2024
08:15 | 2024-04-01
جولة رمضانية
منطقة اسكودار وبرج الفتاة - الحلقة 16 | رمضان 2024
08:15 | 2024-04-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء الاسبق - الحلقة ٢١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-01
بالمختزل
قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء الاسبق - الحلقة ٢١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-01
أغمض عينيك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-01
أغمض عينيك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-01
تل الراهب
الحلقة 22 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-01
تل الراهب
الحلقة 22 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-01
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-01
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-01
العراق في دقيقة
01-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-01
العراق في دقيقة
01-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-01
حديث رمضان 2024
ليلة القدر (الطائفة السنية) - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
11:00 | 2024-04-01
حديث رمضان 2024
ليلة القدر (الطائفة السنية) - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
11:00 | 2024-04-01
خل نتصالح
توقف راتب الرعاية بسبب خطأ تكرار البصمة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-01
خل نتصالح
توقف راتب الرعاية بسبب خطأ تكرار البصمة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-01
جولة رمضانية
منطقة اسكودار وبرج الفتاة - الحلقة 16 | رمضان 2024
08:15 | 2024-04-01
جولة رمضانية
منطقة اسكودار وبرج الفتاة - الحلقة 16 | رمضان 2024
08:15 | 2024-04-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.