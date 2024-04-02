والد مصابين بحادث البصرة يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة

كشف والد أربعة مصابين بالحادث الذي وقع، اليوم الثلاثاء، في محافظة البصرة تفاصيل جديدة.



وقال لقناة السومرية، إنه "لا يوجد أي جسر لعبور الطلاب ولا يوجد مرور"، مضيفاً "نحن من نلجأ لعبور الطلاب الى المدرسة".

وشهدت منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 14 آخرين.