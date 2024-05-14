نقابة الصحفيين تحدد الموعد النهائي لاستلام استمارات المكافآت

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نقابة الصحفيين العراقيين تؤكد بأن آخر موعد لاستلام استمارات المكافآت التشجيعية لعام 2024 سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المصادف 19/5/2024 ".وأضافت، "على الزملاء الصحفيين الذين لم يتمكنوا من تقديم الاستمارة الإسراع بتقديمها كون النقابة ستقوم بإرسال القوائم إلى وزارة الثقافة في الموعد المحدد".