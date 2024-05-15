فرصة تساقط أمطار في المنطقة الجنوبية.. ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون على العموم صحواً الى غائم جزئي ويكون غائماً في المنطقة الجنوبية أحياناً، مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة على العموم سيكون صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة ".ولفتت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية ليوم السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض في المنطقة الجنوبية".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد القادم سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".