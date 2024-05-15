بيانات متخصصة.. العراق فقد في 2023 غطاءً شجريًا هو الأعلى منذ 10 سنوات

وبحسب بيانات متخصصة تتبعتها السومرية نيوز لموقع فوريست ووتش والتي ترصد بياناتها من خلال الأقمار الصناعية، فأن العراق فقد في 2023، أكثر من 3 هكتار او مايعادل اكثر من 12 دونما من مساحة الغطاء الشجري.وتعد هذه المساحة المفقودة، هي الأعلى منذ عام 2012 والذي سجل حينها فقدان 9 هكتار من الغطاء الشجري، من بينها 1 هكتار بسبب الحرائق.في 2013 بلغت المساحة المفقودة اقل من 3 هكتار، وفي 2014 بلغ 1 هكتار، وفي جميع السنوات التالية بلغت المساحة المفقودة اقل من 1 هكتار.