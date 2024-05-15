مشروع الجواز الإلكتروني في العراق يحصد المرتبة الأولى عالمياً

أعلنت وزارة الداخلية، عن حصول مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق على المرتبة الأولى عالمياً كأفضل نظام الكتروني متطور ومتكامل لسنة 2023.



وقالت الوزارة في بيان، "حصد مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية لجمهورية العراق المرتبة الأولى على مستوى العالم، كأفضل نظام الكتروني متكامل وقصة النجاح لعام 2023، وذلك من خلال التقييم الذي أجرته منصة مندكس العالمية".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال المؤتمر السنوي لمنصة مندكس العالمية المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي بتاريخ 8 أيار 2024، والذي حضره ممثلين عن وزارة الداخلية (مدير صندوق شهداء الشرطة والوفد المرافق له)، والخارجية العراقية (ممثلة بالقنصل العام العراقي في دبي) للتحدث عن قصة النجاح، واستعراض الإنجازات المتحققة واستلام التكريم".

ولفت بيان الوزارة الى أن "مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية حقق نظام الكتروني متطور ومتكامل لرقمنة الإجراءات من مراحل التقديم، والمعالجة، والدفع الالكتروني، وأسهم في اختزال (85%) من الإجراءات الروتينية وإلغاء التعامل الورقي بنسبة (100%)".