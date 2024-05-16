توجيهات بشأن الصلاة الموحدة في عموم المحافظات (وثيقة)

اصدر الاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة في النجف، توجيهات بشأن الصلاة المركزية الموحدة في عموم المحافظات.



وكان زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر دعا، قبل أيام، لصلاة جمعة موحدة دعماً لعطلة "عيد الغدير".

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.

أدناه تفاصيل التوجيهات..