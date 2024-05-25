لمدة شهر.. المعهد القضائي يفتتح باب التقديم للدورات 50 و51

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فتح باب التقديم إلى المعهد القضائي للدورة (50) القضاة والدورة (51) دورة الادعاء العام ستكون لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 26 /5 /2024 ولغاية 26 /6 /2024".وأضاف انه "يكون التقديم من خلال الدخول إلى موقع مجلس القضاء الأعلى عبر نافذة المعهد القضائي لملء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي لغرض اكمال الاجراءات وفقاً لشروط التقديم".