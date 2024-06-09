صاعقة تتسبب بحريق في الديوانية

تسببت صاعقة بحدوث حريق في مدينة الديوانية جنوبي العراق.

وقال مراسل السومرية، إن منطقة حي العامل على طريق ديوانية -سنية شهدت صاعقة على مجموعة من القصب أدى الى احتراقها.

وأشار الى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق، مضيفاً أن الصاعقة لم تتسبب بإصابات بشرية.

وشهدت الديوانية، مساء الأحد، عاصفة مع غيوم في سماء المدينة.