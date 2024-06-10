المفوضية منتقدة تأخير المرسوم الإقليمي: يؤثر على عملنا

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان "المفوضية مازالت تنتظر المرسوم الاقليمي لتحديد موعد الانتخابات"، مؤكدة أن "التأخير في إصدار هذا المرسوم يؤثر في عمل مفوضية الانتخابات وجدول العمليات والتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق".وأضافت ان "مجلس النواب مدد عمل مجلس المفوضين الحالي في مفوضية الانتخابات، لمدة 6 شهور، حتى مطلع العام 2025، وكان الغرض من التعديل إجراء انتخابات برلمان كردستان خلال هذه المدة"، مشيرة الى ان "مفوضية الانتخابات تنتظر المرسوم الاقليم للمضي في عملها لإجراء هذه الانتخابات ضمن المدة القانونية المحددة لمجلس المفوضين".