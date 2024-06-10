الجبوري يدعو السوداني لمتابعة ملف شركات "الهاتف النقال".. هذا ما تسببه

دعا وزير البيئة السابق قتيبة الجبوري، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى متابعة ملف شركات "الهاتف النقال"، وفيما كشف عن وجود غرامات مالية كبيرة بذمتها بسبب مخالفات بيئية، لفت الى أن سبب دمج الوزارة بالصحة حينها هو التصدي لهذا الملف.

وقال الجبوري خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "سبب دمج الوزارة بالصحة حينها هو تصدي الوزارة لملف أبراج شركات الهاتف النقال وربما هذه الشركات لها تأثير سياسي حتى في اتخاذ قرار في المركز".

وأضاف "عندما شكلنا لجان متخصصة فنية لدراسة مدى تأثير هذه الأبراج على صحة الانسان في بغداد والمحافظات اتضح لنا من الناحية العلمية ان الاشعة غير المعينة ذات التردد العالي التي تنبعث من هذه الأبراج تسبب امراض صحية منها اورام وحالات تخلف للأطفال وحالات اجهاض لحوامل".

ولفت الجبوري الى أن "هذه الأبراج تم اصدار قرار من مجلس الوزراء في حكومة المالكي الثانية باستبدالها بأخرى لا تؤثر على صحة الانسان وتحافظ على نوعية الخدمة لكن منذ ذاك الحين لم يطبق القرار"، داعياً الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني الى أن "يقف على هذا الملف بجدية وانا واثق من هذا الرجل يبحث عن مصلحة المواطن".

وتابع أن "هذه الشركات عليها غرامات كثيرة تصل الى مليارات الدنانير بسبب المخالفات البيئية"، مشدداً بالقول "يجب ان تستحصل وتذهب الى خزينة الدولة".









