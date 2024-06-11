مواقع التواصل تداولت القرار.. ما حقيقة منح درجات إضافية للدرجات الحرجة؟

وأفادت عضو اللجنة نجوى كاكائي بأنَّ لجنتها لم تناقش أيَّ قرار يخص الطلبة المكملين في الدور الأول، ممن لديهم درجات حرجة، مؤكدة عدم صحة المعلومات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد.ولفتت إلى أنه في حال وجود فرصة لمساعدة الطلبة الذين حصلوا على درجات حرجة في بعض المواد الامتحانية خلال امتحانات الدور الأول، فإنَّ ذلك يناقش مع وزارة التربية بعد إكمال امتحانات الدور الثاني، من هنا فإنَّ الحديث بهذا الصدد ما زال مبكراً جداً، لا سيما أنَّ اللجنة تحرص على مناقشة القرارات التي تصبّ في مصلحة الطلبة في توقيتاتها، بما يحقق نجاحاً مضموناً لهم في جميع المراحل الدراسية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.