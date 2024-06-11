بعد النجف.. حريق في مستشفى أهلي وسط بابل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل مستشفى اهلي في وسط محافظة بابل".وأشار إلى أن " فرق الدفاع المدني توجهت إلى محل الحادث في محاولة للسيطرة عليه".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، باندلاع حريق في مستشفى للولادة في محافظة النجف، نتيجة احتراق جهاز التكييف.وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في مستشفى الزهراء التعليمي للولادة في النجف"، مبينا انه تم انقاذ واخلاء أطفال من الخدج.