بعد حادثتي الزهراء والسلام.. هل ستعود كوارث حرائق المستشفيات؟

السومرية نيوز – خاص

بين فترة واخرى تتكرر حادثة الحرائق بالمستشفيات في العراق والتي تؤدي الى حصول كوارث وتتسبب بمصرع واصابة الكثير من المواطنين، ولعل افجع كوارث حرائق المستشفيات هو حادث حريق مستشفيي ابن الخطيب في بغداد الذي حصل في 24 نيسان 2021 وأدى الى مصرع 81 شخصا واصابة 110 اخرين، وحريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار في 12 تموز عام 2021 الذي أدى الى مصرع 41 شخصا واصابة العشرات بجروح.





وبينما شددت مديرية الدفاع المدني على إدارة المستشفيات بعد الحادثين المذكورين، باعتماد أنظمة السلامة المدنية لمكافحة الحرائق وفرضت عقوبات مشددة على المخالفين، الا ان تلك الحوادث تتكرر ويعزو غالبيتها الى تماس كهربائي.



وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت الكثير من المستشفيات في العراق الى حوادث حرق اسفرت عن تسجيل خسائر بشرية والحاق اضرار مادية.



وكان اخر هذه الحوادث ما حصل اليوم في مستشفيي الزهراء بمحافظة النجف والسلام في محافظة بابل.



فقد كشف مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في مستشفى الزهراء التعليمي للولادة في محافظة النجف".



وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث، وتم اخلاء 40 طفلا من الخدج، فيما تمكنت من السيطرة عليه واخماده".



وذكر المصدر ان "الحريق أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية"، لافتا الى ان "سببه هو احتراق احد أجهزة التكييف". ورغم مضي نحو ثلاث سنوات على الحادثين الا ان العراقيين مازالوا يستذكرون الفاجعة عند حصول أي حادث حريق في مستشفى.وبينما شددت مديرية الدفاع المدني على إدارة المستشفيات بعد الحادثين المذكورين، باعتماد أنظمة السلامة المدنية لمكافحة الحرائق وفرضت عقوبات مشددة على المخالفين، الا ان تلك الحوادث تتكرر ويعزو غالبيتها الى تماس كهربائي.وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت الكثير من المستشفيات في العراق الى حوادث حرق اسفرت عن تسجيل خسائر بشرية والحاق اضرار مادية.وكان اخر هذه الحوادث ما حصل اليوم في مستشفيي الزهراء بمحافظة النجف والسلام في محافظة بابل.فقد كشف مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في مستشفى الزهراء التعليمي للولادة في محافظة النجف".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث، وتم اخلاء 40 طفلا من الخدج، فيما تمكنت من السيطرة عليه واخماده".وذكر المصدر ان "الحريق أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية"، لافتا الى ان "سببه هو احتراق احد أجهزة التكييف".





والى بابل، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة، السيطرة على حريق مستشفى أهلي في محافظة بابل.



وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكنت فرق الدفاع المدني، وبمساندة من مفارز الشرطة وعجلات الاسعاف الفوري، من السيطرة وإخماد حريق اندلع ظهر اليوم في مستشفى السلام الأهلي وسط مدينة الحلة".



وأشار البيان، إلى أنه "تم إخلاء جميع المرضى والموظفين من المبنى كإجراء احترازي، ولم تقع أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المبنى".



وذكّرت قيادة شرطة بابل "الجميع بضرورة الالتزام بقواعد السلامة، تجنباً للحرائق والكوارث، وذلك وفقاً لتعليمات مديرية الدفاع المدني العامة". والى بابل، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة، السيطرة على حريق مستشفى أهلي في محافظة بابل.وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكنت فرق الدفاع المدني، وبمساندة من مفارز الشرطة وعجلات الاسعاف الفوري، من السيطرة وإخماد حريق اندلع ظهر اليوم في مستشفى السلام الأهلي وسط مدينة الحلة".وأشار البيان، إلى أنه "تم إخلاء جميع المرضى والموظفين من المبنى كإجراء احترازي، ولم تقع أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المبنى".وذكّرت قيادة شرطة بابل "الجميع بضرورة الالتزام بقواعد السلامة، تجنباً للحرائق والكوارث، وذلك وفقاً لتعليمات مديرية الدفاع المدني العامة".