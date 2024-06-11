"أكثر من 100 منفذ".. تفاصيل جديدة حول محطات تعبئة الغاز للسيارات

السومرية نيوز – خاص

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول محطات تعبئة الغاز للسيارات، فيما اكدت ان هناك أكثر من 100 منفذ للغاز السائل.

وقال مسؤول إعلام الشركة رافد صادق، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك أكثر من 100 منفذ للغاز السائل جزء تابعة لشركتنا والجزء الاخر تابعة لشركة تعبئة الغاز"، مبينا ان "هناك نحو 14 منفذاً وصلت نسبة إنجازها لنحو 95 بالمئة".

وأضاف ان "هناك توجه لفتح محطات تعبئة وقود خاصة بالغاز السائل في جانبي الكرخ والرصافة، وجار العمل على استملاك الأراضي واستحصال الموافقات الرسمية بهذا الموضوع"، لافتا الى ان "هناك 106 منافذ عاملة في العراق مقسمة بين شركة تعبئة الغاز وشركة توزيع المنتجات النفطية".

وتابع ان "هناك تصاعد شهري في استهلاك الغاز السائل لاعتبارات كثيرة منها انه رخيص الثمن وغاز صديق للبيئة وذات كفاءة عالية يعادل البنزين السوبر او يفوقه، إضافة الى انه انتاج وطني محلي من قبل وزارة النفط"، موضحا ان "المنظومة تقوم بنصبها شركة تعبئة الغاز وورشها المنتشرة في بغداد وخاصة في الدورة والتاجي وفي مجمع الكيلاني النفطي وهناك ورش في بغداد والمحافظات وتسجل اقبالا متصاعداً على منظومات الغاز السائل والتي اثبتت كفاءتها".