نجم مشهور في التيك توك يوثق لحظات انتحاره بفيديو

قالت وسائل إعلام مصرية، إن اليوتيوبر ونجم التيك توك المصري محمد رضا انتحر في شقته في القاهرة ووثق لحظات انتحاره الأخيرة بفيديو ورسالة عبر "واتس أب" بعثها لصديقه.

وبحسب موقع المصري اليوم، "صنع الشاب مشنقة لنفسه في غرفته من حبل بلاستيكي، وثبتها في الحامل الحديدي الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها القرار النهائي، لشنق نفسه، والسقوط على الأرض جثة هامدة، لتنتقل بعدها النيابة العامة إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، لمعاينة جثمان محمد رضا، الشاب المنتشر مؤخرا، على تطبيق تيك توك، واستمعت إلى أقوال أسرته، مطالبة الأجهزة استكمال التحريات في الواقعة".