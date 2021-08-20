Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
على خلفية تطورات أفغانستان.. دولتان تجريان مناورات تكتيكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دراسة: العراقيون طبقوا "نظرية فيثاغورس" قبل ألف عام من ولادة مؤسسها

منوعات

2021-08-20 | 05:27
دراسة: العراقيون طبقوا "نظرية فيثاغورس" قبل ألف عام من ولادة مؤسسها
1,844 مشاهدة

فهم البابليون القدماء المفاهيم الأساسية في الهندسة، بما في ذلك كيفية عمل مثلثات قائمة الزاوية بدقة، إذ استخدموا هذه المعرفة الرياضية لتقسيم الأراضي الزراعية منذ زمن بعيد.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة "فاونديشنز أوف ساينس" أن البابليين القدماء فهموا نظرية فيثاغورس قبل أكثر من ألف عام من ولادة الفيلسوف اليوناني فيثاغورس، الذي يعرف على نطاق واسع بأنه أول من نظر لهذه الأفكار.

ويقول الباحث الرئيسي دانيال مانسفيلد من كلية الرياضيات والإحصاء بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا: "إن البالبليين استخدموا الفهم النظري للأشياء للقيام بأشياء عملية، ومن الغريب جدًا رؤية هذه الأشياء منذ 4000 عام تقريبًا".

وكانت بابل واحدة من عدة مجتمعات قديمة متداخلة في بلاد ما بين النهرين، وهي منطقة في جنوب غرب آسيا كانت تقع بين نهري دجلة والفرات فيما يعرف اليوم بدولة العراق.

ووُجدت حضارة بابل في الفترة ما بين 2500 و500 قبل الميلاد، وسيطرت الإمبراطورية البابلية الأولى على مساحة كبيرة بين عامي 1900 و1600 قبل الميلاد.


وكان مانسفيلد يدرس قرصا طينيا مكسورا من هذه الفترة، يُعرف باسم بليمبتون 322، وهو مغطى بعلامات مسمارية تشكل جدولا رياضيا يسرد "ثلاثيات فيثاغورس".

وكل ثلاثية هي أطوال الأضلاع الثلاثة لمثلث قائم الزاوية، حيث يمثل كل ضلع عددا صحيحا؛ أبسط مثال هو (3، 4، 5) ؛ تشمل الأخرى (5، 12، 13) و(8، 15، 17).

وأضلاع المثلثات هي هذه الأطوال لأنها تخضع لنظرية فيثاغورس: مربع الضلع الأطول يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. تم تسمية هذا الجزء الكلاسيكي من الرياضيات على اسم الفيلسوف اليوناني فيثاغورس، الذي عاش بين حوالي 570 و 495 قبل الميلاد - بعد وقت طويل من صنع لوحة بليمبتون 322.

ويقول مانسفيلد: "لقد عرف البابليون الأوائل نظرية فيثاغورس.. لكن يبقى السؤال الكبير هو لماذا استعان بها البابليون؟"

ويعتقد مانسفيلد أنه وجد الجواب أخيرا، حيث كان المفتاح الرئيسي للإجابة هو اللوح الطيني الثاني، المسمى Si.427، الذي تم التنقيب عنه في العراق عام 1894 بواسطة بعثة آثار فرنسية، وتتبعه مانسفيلد ووصل إليه حيث يُحفظ في إسطنبول.

ويعتقد مانسفيلد إن لوح Si.427 يعود إلى ما قبل تاريخ بليمبتون 322 وربما يكون مصدر إلهام له.

وكان Si.427 عبارة عن لوحة مساح يستخدم لإجراء الحسابات اللازمة لتقاسم قطعة أرض بشكل عادل عن طريق تقسيمها إلى مستطيلات.

ويقول مانسفيلد: "دائما ما تكون المستطيلات متزعزعة بعض الشيء لأنها تقريبية فقط". لكن Si.427 لوح مختلف، يقول: "المستطيلات مثالية"، حقق المساح ذلك باستخدام ثلاثيات فيثاغورس.

ويتابع مانسفيلد: "حتى أشكال هذه الأجهزة اللوحية تحكي قصة.. Si.427 عبارة عن لوح يدوي.. التقط شخص ما قطعة من الطين، ووضعها في يده وكتب عليها أثناء مسح أحد الحقول".

على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء حسابات حدود الأرض على اللوح ليست واضحة تماما، إلا أن لوح Si.427 يحكي قصة نزاع حول أشجار النخيل على الحدود بين ممتلكات شخص بارز يُدعى Sin-bel-apli ومالك أرض ثري.

في المقابل، قال مانسفيلد إن لوح بليمبتون 322 هو تحقيق منهجي لثلاثيات فيثاغورس، ربما مستوحى من الصعوبات التي واجهها المساحون، فهو يعود إلى فترة بدأت فيها الأرض تتحول إلى ملكية خاصة، عندما بدأ الناس يفكرون في الأرض من منظور" أرضي وأرضك"، راغبين في إنشاء حدود مناسبة لإقامة علاقات جوار إيجابية.

وعلى الرغم من مرور 1000 عام بين إنشاء الألواح وولادة فيثاغورس من ساموس في 570 قبل الميلاد - مما أدى إلى إضفاء الطابع الرسمي على قاعدة فيثاغورس يتم تدريسها في المدرسة اليوم – إلا أن المختصين يعرفون منذ فترة طويلة أن الإغريق ورثوا تعاليم الرياضيات من المصريين، والمصريين بدورهم عرفوها من البابليين.

ومع ذلك، فإن ما أدهش مانسفيلد هو مستوى التطور النظري الذي تكشفه الألواح عن البابليين القدماء الذين عاشوا في مثل هذه المرحلة المبكرة من تاريخ البشرية.

وقال: "لم يتوقع أحد أن البابليين كانوا يستخدمون ثلاثيات فيثاغورس بهذه الطريقة". "إنها أقرب إلى الرياضيات البحتة، المستوحاة من المشاكل العملية في ذلك الوقت".

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:07 | 2021-08-20 11:07
10:50 | 2021-08-20 10:50
10:39 | 2021-08-20 10:39
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو.. لحظة اعدام ضابط افغاني رفيع على يد طالبان
33.42%
04:03 | 2021-08-20
بالفيديو.. لحظة اعدام ضابط افغاني رفيع على يد طالبان
04:03 | 2021-08-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بالاصابات والوفيات
14.87%
09:03 | 2021-08-19
الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بالاصابات والوفيات
09:03 | 2021-08-19
تفاصيل مرعبة عن ضحايا الطائرة بكابل: سقطوا على سطح احد المنازل
13.68%
07:07 | 2021-08-19
تفاصيل مرعبة عن ضحايا الطائرة بكابل: سقطوا على سطح احد المنازل
07:07 | 2021-08-19
محافظة عراقية تعلن التوجه لفرض حظر للتجوال قريباً
13.44%
12:34 | 2021-08-19
محافظة عراقية تعلن التوجه لفرض حظر للتجوال قريباً
12:34 | 2021-08-19
بطريقة وحشية.. مسلحو &quot;طالبان&quot; يقتلون حاكما سابقا بعد اقتحام منزله
13.35%
07:43 | 2021-08-19
بطريقة وحشية.. مسلحو "طالبان" يقتلون حاكما سابقا بعد اقتحام منزله
07:43 | 2021-08-19
باكستان.. العشرات يعتدون على فتاة في مكان عام (فيديو)
11.24%
04:18 | 2021-08-20
باكستان.. العشرات يعتدون على فتاة في مكان عام (فيديو)
04:18 | 2021-08-20
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.