فوائد سحرية لعصير البرتقال.. لن تتوقع ما يحدث في الجسم!

فقد كشفت دراسات عدة أن هناك فوائد جمة لعصير البرتقال، بداية من محاربة الكولسترول ومقاومة الالتهابات، وفق موقع "Eat this Not that".وأول فائدة لعصير البرتقال هي خفض نسبة الكولسترول في الدم، إذ إن إضافة بعض منه إلى وجبتك اليومية قد يساعد في الحصول على نتائج مرضية.ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن الأفراد الذين استهلكوا 236 مل من عصير البرتقال غير المركز على مدى فترة ثلاثة أسابيع شهدوا انخفاضاً في نسبة الكوليسترول الضار.كذلك، وجدت دراسة أخرى نشرت في العلاجات البديلة في الصحة والطب أن الحمضيات والفلافونويد، مثل تلك الموجودة في عصير البرتقال، كانت فعالة في خفض كل من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.إلى الفائدة الثانية، حيث يساهم في خفض ضغط الدم، إذ يعاني ما يقرب من 45% من البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم.فقد وجدت دراسة نشرت عام 2021 في المجلة الأوروبية للتغذية أنه من بين مجموعة من 159 شخصاً شربوا عصير برتقال محسناً بهسبريدين (بوليفينول موجود في البرتقال)، على مدى 12 أسبوعاً، أدى ذلك إلى انخفاض في ضغط الدم الانقباضي وضغط النبض.في موازاة ذلك، وجدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن البالغين غير البدناء الذين يعانون من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والذين تلقوا 500 مل من عصير البرتقال على مدى 12 أسبوعاً كان لديهم التهاب أقل من أولئك الذين أعطوا نفس الكمية من مشروب وهمي.في حين أن عصير الفاكهة قد يكون له سمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، إلا أن الدراسات أشارت إلى أن الأفراد الذين يستهلكون عصير البرتقال بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين يمتنعون عن تناوله.ووجدت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة BMC Nutrition Journal أن الأفراد الذين يتناولون عصير البرتقال بانتظام لا يتمتعون فقط بجودة نظام غذائي أفضل بشكل عام، ولكن لديهم أيضًا مخاطر أقل من السمنة.وإلى الفائدة الأخيرة، والتي تعتبر مهمة للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Frontiers in Immunology أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال كان فعالًا في تقليل الالتهاب، مما قد يفيد نظام المناعة لمتناوليه.