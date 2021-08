لمن يعاني من أمراض القلب... تناول هذا النوع من المكسرات!

تعتبر المكسرات بشكل عام خيارا جيدا للحصول على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، لا سيما أنها وجبة خفيفة ومفيدة لصحة الجسم. ولعل من أشهر الأنواع، الكاجو الذي تشير الدراسات إلى أنه لا يساعد فقط على علاج آلام الشعور بالجوع فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة الإنسان بشكل عام.





ويبدو أن تناول تلك المكسرات الشهية يوميا بنسبة صغير له تأثير رئيسي هام جدا بالنسبة للبعض، بحسب ما أفادت مجلة "Eat This, Not That" الأميركية.



حبة يومياً

فقد أوضحت الدكتورة والخبيرة فالتينا دونغ، للمجلة الصحية، أن تناول حبة كاجو يوميا يقدم العديد من الفوائد للقلب وضغط الإنسان، مضيفة أنه يحسن مستويات الدهون الثلاثية ويخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.



وتابعت مشيرة إلى أن "هذا له تأثير كبير على مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك يعتبر تضمين الكاجو في نظامك الغذائي بانتظام يساعد في حماية قلبك على المدى الطويل".



وفي نفس السياق، أشارت دراسة صادرة عن جامعة "شيراز" للعلوم الطبية، إلى وجود ارتباط بين انخفاض ضغط الدم واستهلاك الكاجو، مؤكدة أنه "يمكن السيطرة على مشاكل القلب، بما في ذلك ضغط الدم، من خلال استهلاك المزيد من الكاجو النيئ".



احذر المملح



وبحسب الدراسة، فإن "دمج الكاجو في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مع عدم وجود آثار كبيرة على عوامل التمثيل الغذائي القلبية الأخرى".



لكن بعض المتاجر تقدم عبوات مغلفة سابقا من الكاجو، يأتي مع إضافات أهمها الملح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط في الأوعية الدموية والقلب، لذا ينصح الخبراء بتجنب هذا النوع!