"انستغرام" يحذف ميزة مهمة نهاية الشهر الجاري

وبدأ "إنستغرام" في إخطار بعض مستخدميه أن إيماءة التمرير السريع للوصول إلى الروابط "Swipe Up" ستختفي في 30 أغسطس/ آب الجاري.وأوضح أنه سيستبدل ميزة "Swipe Up" برابط جديد في "الستوريز" خاص بالملصقات "Stickers".ويوفر "إنستغرام" ميزة "Swipe Up" حصريا لمستخدميه الذين نالوا توثيقا لحساباتهم، أو من يزيد عدد متابعيهم عن 10 آلاف متابع.ويعد التمرير السريع "Swipe Up" في "إنستغرام" مفيدا بشكل لا يصدق، لأنه يسمح للشركات بالترويج للمنتجات ومنشورات المدونات وصفحات التسجيل.ومن المرجح أن تكون ميزة رابط الملصقات الجديدة متاحة لجميع المستخدمين دون استثناء، وبحسب موقع "ذا فيرج"، لكنها تتفوق على "Swipe Up" في أنه يفتح بنقرة واحدة، كما تتيح للمستخدمين الرد على القصص التي تتضمن ملصقا، على عكس القصص التي تتضمن رابط تمرير سريع.