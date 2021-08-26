افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم (صور)

دشنت دبي أيقونتها العالمية الجديدة "عين دبي" التي ترسخ مكانتها كمركز رائد للسياحة والترفيه.

وأعلنت "دبي القابضة" مطورة مشروع "جزيزرة بلووترز" التي تحتضن " عين دبي " عن افتتاح العجلة أمام السياح والسكان رسمياً في 21 أكتوبر 2021، وسيكون بإمكان الجمهور اقتناء التذاكر اعتباراً من الثلاثاء 24 أغسطس الجاري.

وتبلغ أسعار التذاكر في منصات المشاهدة 130 درهماً للشخص، واللقاءات الاجتماعية 250 درهماً، أما أسعار المناسبات الخاصة 775 درهماً للشخص الواحد.

وشهد العالم افتتاحا تجريبيا لـ "عين دبي"، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، وقد طورتها دبي القابضة على ارتفاع يتجاوز 250 مترا، في جزيرة "بلوواترز" قبالة الواجهة البحرية "جميرا بيتش ريزيدنس" وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة متفردة على أفق الإمارة، وتحديدا مرسى دبي وبرج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة.

وتتسع "عين دبي" المزودة بشاشة (LED) الاضخم في العالم، لحوالي 1400 راكب سيعانقون سماء المدينة في 48 كبسولة في كل دورة لها، أما قاعدتها فتُشكل منطقة ترفيهية، وتتمتع الكبسولات بزجاج مزدوج يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تُقدم خدمة متميزة للعملاء في ست كبسولات مترفة، وسيتيح نظام التحكم بالحرارة للركّاب الاستمتاع برحلة مريحة، ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية لضمان ثبات واستقرار الكبسولات.