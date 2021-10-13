شاهد: ملايين الدولارات في القمامة بلبنان.. ما القصة؟

استيقظ عمال النظافة بقرية سن الفيل في لبنان، هذا الاسبوع، على مفاجأة أثارت دهشتهم في حاوية النفايات.



فبدلاً من القمامة كانت حاوية النفايات ممتلئة بمئات الدولارات "المزورة"، ما دفع عمال النظافة إلى الاتصال بالجهات المعنية.



وسرعان ما انتشر مقطع فيديو لمئات الدولارات على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لتطرح علامات استفهام عن الجهة التي رمت بها وفيما إن توصلت القوى الأمنية إلى كشف خلفيتها.

وعلق رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، على الفيديو قائلا: "هذه الدولارات مطبوعة على ورق عادي ربما لاستخدامها في أحد الأفلام أو المسلسلات أو لإعلان ترويجي، وما هو أكيد أنها لا تشبه الدولارات الحقيقية ولا يمكن التداول بها احتيالياً".



وكان ملتقط "فيديو الدولارات" أرفقه بعبارة "ما أجمل هذا الصباح، أجمل صباح تصطبحون به"، وقد انقسم اللبنانيون عند تلقي الخبر بين مذهول مما وصل إليه الحال في لبنان من انتشار العصابات من كل الأنواع كونهم لم يعلموا حقيقة الأمر، وبين من تعامل مع الخبر بروح النكتة حيث بدأت التعليقات الساخرة منها "إذا صاروا مع الدولة أكيد طاروا حتى لو تزوير" و"ما عرفتن نسينا شكل الدولار".



