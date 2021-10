منها الشاي الأخضر.. 5 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن

يعتمد الإنسان بشكل أساسي على وجبه الفطور من أجل الحصول على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحته العامة، والداعمة لعمل أعضاء الجسم، لكن الخبراء ينصحون بالاعتدال والتنويع من أجل الحصول على فوائد مثالية.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This, Not That" فإن تضمين بعض العناصر البسيطة مع وجبة الفطور يحولها أيضا من وجبة مفيدة إلى وجبة مفيدة وحارقة للدهون في آن واحد.