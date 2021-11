تقوي المناعة.. 5 أطعمة يجب تناولها بعد تلقي لقاح كورونا

ولهذا، إليك مجموعة من الأطعمة المفيدة بعد الحصول على اللقاح، بحسب very well health، india.الخضراوات الورقية الخضراءالخضراوات الورقية سوف تبقيك رطباً طوال اليوم، وتعزز مناعتك لاحتوائها على فيتامينات وكالسيوم، A وC وK والمغنيسيوم، إذ يحتاجها الجسم ليعمل بشكل أفضل بعد تلقي اللقاح، خاصة تلك الأنواع المضادة للالتهابات مثل السبانخ واللفت والبروكلي.الكركمالكركم من التوابل الرائعة التي تعزز المناعة، وتحتوي على خصائص علاجية طبيعية، فهو غني بمضادات الأكسدة وتساعد على استرخاء العضلات، كما أنه مضاد للالتهابات، وللإجهاد، ويساعد الدماغ على الاسترخاء والتعافي سريعاً، لهذا احرص على رشة بسيطة من مسحوق الكركم على وجبتك لمناعة أفضل بعد تلقي لقاح كورونا.الثوميلعب الثور دوراً هاماً في تحسين المناعة بشكل كبير، حيث يحتوي على مضاد للالتهابات، ومضادات للأكسدة، ويحمي الجسم من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، كما يحمي من انسداد الشرايين ويقي من الجلطات.علاوة على ذلك يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، وفيتامين ج، وفيتامين ب6، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وغيرها من المواد المعروفة بقدرتها على محاربة العديد من أنواع الجراثيم، والفيروسات، وحتى العدوى الفطرية.المكسراتالمكسرات غنية بالألياف ومصدر جيد لمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة، ما تعزز مناعة الجسم، فضلاً عن احتوائها على مركبات تحافظ على صحة الأعصاب مثل الفولات، وفيتامين هـ، والميلاتونين، وبالتالي تحمي الجسم من مضاعفات لقاح كورونا، خاصة مركب الميلاتونين الذي يساعد الجسم في الحصول على نوم أفضل، وقدرة أكبر على الاسترخاء.ماء جوز الهندعادة ما يتسبب لقاح كورونا في جعلك تشعر بالعطش والجفاف، لهذا يساعد تناول ماء جوز في ترطيب الجسم، كما أنه يساعد في التحكم في ضغط الدم، فضلاً عن احتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين C والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تُساعد في إزالة السموم الضارة من الجسم.