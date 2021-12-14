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ما هي الحجامة؟.. الفوائد والأضرار

منوعات

2021-12-14 | 09:36
ما هي الحجامة؟.. الفوائد والأضرار
963 مشاهدة

الحجامة هي نوع من أنواع الطب التقليدي الذي يستخدم للتخلص من بعض الأمراض المختلفة، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة.

والحجامة عبارة عن أكواب معينة ساخنة يتم وضعها على الجلد لسحب الألم، وزيادة تدفق الدم إلى أنحاء الجسم.

وقد انتشر استخدام الحجامة مرة أخرى في الآونة الأخيرة، ويمكنك التعرف على الحجامة وطريقة استخدامها وفوائدها وأضرارها من خلال ما يلي:

طرق العلاج باستخدام الحجامة:
الحجامة تعتبر نوعا من العلاج البديل الذي يستخدم عن طريق الكؤوس الزجاجية التي قد تكون جافة أو رطبة.
يضع المعالج نوعا من المواد القابلة للاشتعال مثل الكحول أو الورق، ويتم إشعال النار بها وعندما تنطفئ يتم وضعها على الجلد بشكل مباشر، أو استبدال إشعال النار بوضع مادة مطاطية تعمل على وجود فراغ بالكؤوس، أو استخدام أكواب من السيليكون حيث تكون سهلة في الاستخدام ويستطيع المعالج تحريكها على الجلد.
يتم وضع الحجامة على أماكن الألم مثل الظهر والكتفين والرقبة.
قد يلجأ المعالج بعمل بعض الجروح الخفيفة على الجلد، حيث تساعد على شفط الدم الفاسد.
تترك الكؤوس على الجلد بدون تحريكها لعدة دقائق ويتم رفعها من على الجلد، ويتم استخدام نوع من المضادات الحيوية بعدها منعا لانتقال العدوى والإصابة بالالتهابات.
قد تتسبب الحجامة في وجود بعض الكدمات المؤقتة على الجسم والتي تقل بعد حوالي 10 أيام.

فوائد الحجامة
نشر موقع "webmed" تقريرا عن فوائد الحجامة وفقا لجمعية الحجامة البريطانية منها:

1. تساعد الحجامة على تنشيط الدورة الدموية في مناطق الألم.
2. سحب الشوائب والسموم التي توجد بالدم إلى سطح الجلد.
3. الحجامة تساعد على استرخاء الأنسجة وتحسين الخلايا.
4. تخفيف الألم واسترخاء العضلات.
5. علاج مشكلات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما.
6. علاج اضطرابات الدم ومنها فقر الدم.
7. المساعدة على علاج ضغط الدم المرتفع.
8. علاج الصداع النصفي.
9. الحجامة تساعد على التخلص من القلق والاكتئاب.
10. المساعدة على علاج احتقان الشعب الهوائية الناتج عن الربو والحساسية.
11. العمل على توسيع الأوردة والشرايين.
12. التخفيف من ألم الظهر.
13. علاج أمراض النساء والخصوبة.
14. التخلص من الآلام الناتجة عن الأمراض الروماتيزمية، ومنها التهاب المفاصل وآلام العضلات الليفية.

أضرار الحجامة:
- الإصابة ببعض الحروق البسيطة الناتجة عن الحجامة.
- وجود كدمات على سطح الجلد.
- حدوث التهابات الجلد الناتج عن استخدام الحجامة.
- إصابة الجلد بالعدوى.

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