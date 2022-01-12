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أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022

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2022-01-12 | 07:03
أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022
المصدر:
العربية
1,581 مشاهدة

اتسعت الفجوة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها فيما يتعلق بحرية السفر، وفقاً لما جاء في التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners.

ويستند المؤشر إلى البيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والخاص بمراقبة جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006.

وأظهر التقرير انعكاس تفشي جائحة كورونا على قوة جوازات السفر، نظراً لزيادة الحواجز التي تم إدخالها مع تفشي جائحة كورونا، والتي أدت إلى أكبر فجوة تنقل عالمية في تاريخ المؤشر البالغ 16 عاماً.

ولا يأخذ المؤشر في الاعتبار القيود المؤقتة، لذلك فإذا تم وضع حق الوصول الحالي جانباً، فإن جوازات السفر الأكثر قوة في العالم، هي وفقاً لترتيبها اليابان وسنغافورة، ويستطيع حاملوها من الناحية النظرية، السفر بدون تأشيرة إلى 192 وجهة.

فيما احتل جواز السفر الأفغاني المرتبة الأخيرة، حيث يمكّن حامله من السفر إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

أوروبا تهيمن
علاوة على ذلك، بقيت التصنيفات دون تغيير تقريباً مع دخولنا الربع الأول من عام 2022. وتعادل كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني (برصيد 190) وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث. (بدرجة 189).

فيما هيمنت دول الاتحاد الأوروبي والتي حلت على رأس القائمة كالمعتاد، حيث صعدت فرنسا وهولندا والسويد نقطة واحدة لتنضم إلى النمسا والدنمارك في المركز الرابع (برصيد 188 درجة). فيما تحتل أيرلندا والبرتغال المركز الخامس (برصيد 187 درجة).

واستعادت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان احتلتا المركز الأول معاً في عام 2014، القليل من القوة. حيث صعد جواز السفر الخاص بهما إلى المرتبة السادسة، إلى جانب أربع دول أخرى وهي: سويسرا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا.

الهجرة الداخلية الإيجابية
وأشار التقرير إلى أن ظهور متغير أوميكرون في أواخر العام الماضي سلط الضوء على الانقسام المتزايد في التنقل الدولي بين البلدان الغنية والفقيرة، مشيراً إلى القيود الصارمة المفروضة على الدول الأفريقية بشكل رئيسي والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأقرب إلى "السفر العنصري".

وبغض النظر عن الوباء، فقد توسعت مستويات حرية السفر بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. حيث وجد مؤشر Henley Passport في عام 2006 أنه يمكن للفرد، في المتوسط، زيارة 57 دولة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مقدماً، وارتفع هذا الرقم إلى 107 ما يمثل الضعف تقريبا.

ومع ذلك، فإن هذه الحريات الجديدة تتمتع بها في المقام الأول أوروبا وأمريكا الشمالية والدول الآسيوية الأكثر ثراءً، حيث يستطيع حاملو جوازات السفر من دول مثل أنغولا والكاميرون ولاوس دخول حوالي 50 دولة فقط بدون تأشيرة.

أفضل جوازات السفر لعام 2022 هي:

1. اليابان، سنغافورة (192 وجهة)

2- ألمانيا وكوريا الجنوبية (190)

3- فنلندا وإيطاليا ولكسمبرغ وإسبانيا (189).

4- النمسا، والدانمرك، وفرنسا، وهولندا، والسويد (188).

5- أيرلندا والبرتغال (187)

6- بلجيكا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (186).

7- أستراليا، وكندا، والجمهورية التشيكية، واليونان، ومالطا (185).

8- بولندا وهنغاريا (183)

9- سلوفاكيا وليتوانيا (182).

10- إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا (181)

فيما كانت 5 دول عربية بين الأسوأ لحرية السفر، حيث جاء الترتيب

104- كوريا الشمالية (39 وجهة)

105- نيبال والأراضي الفلسطينية (37).

106- الصومال (34)

107- اليمن (33).

108- باكستان (31).

109- سوريا (29).

110- العراق (28).

111- أفغانستان (26).

ولا يعد مؤشر Henley Passport، الوحيد لتقييم قوة جوازات السفر، حيث تُعِد شركة آرتون كابيتال، مؤشرا آخر يأخذ في الاعتبار جوازات سفر 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم - جمهورية الصين وتايوان وماكاو (الصين) وهونغ كونغ (الصين) وكوسوفو والأراضي الفلسطينية والفاتيكان.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث قوة جواز سفرها على المؤشر لعام 2022، وفقا لمؤشر آرتون كابيتال، حيث يمكّن مواطنيها من السفر إلى 160 دولة بدون تأشيرة/تأشيرة عند الوصول.

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