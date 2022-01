تعرف على Wordle.. لعبة الألغاز التي‏ اجتاحت العالم

وتتعرض لعبة الألغاز "ووردل" Wordle للعديد من هجمات روبوتات يتم تدشينها عبر موقع تويتر، حيث تتوقع الروبوتات كلمة اليوم التالي المزمع طرحها من قبل اللعبة للمستخدمين حول العالم.هي لعبة ألغاز بسيطة تقوم على تخمين من يلعبها لكلمة من 5 أحرف، مع منحه 6 محاولات فقط في اليوم، وتمنح اللعبة لمن يلعبها لغزا واحدا فقط في اليوم.ويتم لعبها عبر موقع Wordle، وتقدم اللعبة لغزا واحدًا فقط في اليوم، وبمجرد تخمين الكلمة الصحيحة، لن تحصل على كلمة أخرى إلا بعد نهاية اليوم، وتعتمد اللعبة على الإنترنت ويمكن اللعب باستخدام متصفح الهاتف الذكي أو سطح المكتب، ولا يوجد تطبيق رسمي لتحميله.وإذا كنت تخمن الحرف الصحيح في المكان الصحيح، سيتحول لون المربع إلى اللون الأخضر، أما إذا كان الحرف الصحيح في المكان الخطأ يتحول للون الأصفر، بينما يعني البلاط الرمادي أن الحرف ليس موجودا في الكلمة على الإطلاق.اللعبة تم تدشينها من بواسطة مهندس البرمجيات “جوش واردل” من بروكلين، نيويورك، ووفقًا لملف تعريف LinkedIn الخاص بمنشئ Wordle، فهو فنان ومدير منتج ومهندس برمجيات في Reddit.وحصل “جوش واردل” على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة أوريغون ودرجة البكالوريوس في الفنون الإعلامية من رويال هولواي، جامعة لندن.بالإضافة إلى ذلك، اشتهر Josh Wardle بأنه مبتكر تجربتين عبر الإنترنت، The Button (2015) و The Place (2017). كان Button عبارة عن لعبة Reddit مع عد تنازلي مدته 60 ثانية. في كل مرة يضغط فيها المستخدم على الزر، تتم إعادة تعيين الوقت حتى يصل المؤقت إلى الصفر.من ناحية أخرى، كانت “ذا بلاس” عبارة عن لعبة قماشية يتشاجر فيها اللاعبون حول ما سيتم رسمه على القماش. استمر المكان لمدة 72 ساعة. إلى جانب عمله مع Reddit، عمل Josh Wardle أيضًا كمهندس برمجيات في Pinterest.أصدرت شركة لعبة الفيديو wordle، تحذيرا لمستخدمي اللعبة بسبب احتمالية وجود نسخ مقلدة في متجر التطبيقات التي ربما تكون عمليات احتيال ضارة.وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن لعبة wordle المعروفة بلعبة التخمين البسيطة للكلمات، هي أحدث ألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي وبمثابة ظاهرة الثقافة الشعبية التي انتشرت على منصة التدوينات "تويتر".وتعتبر اللعبة بسيطة، إذ يتم تكليف اللاعبين بتخمين كلمة من خمسة أحرف، مع ست محاولات فقط، وبعد كل تخمين، تقوم المربعات بتغيير ألوانها لإظهار الأحرف غير الموجودة في الكلمة الرمادي، وتحمل الأحرف في الموضع الخطأ اللون الأصفر، أما التي تأتي بشكل صحيح في الكلمة وفي المكان الصحيح تحمل اللون الأخضر.وبدأ التطبيق في اكتساب قوته في أكتوبر الماضي، كما أصبح لديه أكثر من 2.7 مليون لاعب، وفقًا لما قاله مؤسس التطبيق جوش واردل، ومع ازدياد شعبية اللعبة، بدأت الإصدارات المقلدة في الظهور على متاجر التطبيقات لمستخدمي «آبل» و«أندوريد».ويقال إن ألعاب Wordle المستنسخة مليئة بالإعلانات ويمكن أن تكون عمليات احتيال ضارة، وفقا لما ذكرته مجلة «ذا فيرج» الأمريكية، التي أوضحت أن شركة آبل سحبت نسخ Wordle من متجر التطبيقات، ومع ذلك، يجب أن يظل المستخدمون على دراية بالمقلدات المحتملة التي قد تظهر في متجر التطبيقات.ولا يوجد سوى إصدار رسمي واحد من Wordle ويمكن العثور عليه عن طريق هذا الرابط.ويجب أن يدرك المستخدمون أن Wordle غير متاح في أي متجر تطبيقات، وإذا وجدوا واحدًا يحمل الاسم نفسه فهو ليس اللعبة الأصلية، حيث هناك موقع رسمي للعبة نفسها.ظهر بوت Twitter The Wordlinator في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويزعم أن سيرته الذاتية “مرسلة من المستقبل لإنهاء تفاخر لعبة Wordle"، من خلال الرد تلقائيًا على أي شخص شارك نتائجهم، وإفساد إجابة اليوم التالي.وتم الآن تعليق الروبوت الذي تم تدشينة بواسطة Twitter. يبدو أنه تم تعليقه بالفعل عدة مرات في عمره القصير، ولكن يبدو أن هذا تم تعليقه.ومن المتوقع ظهور المزيد من الروبوتات مثل هذا في المستقبل، لذلك ترقب إذا كنت من أكثر الأشخاص نشاطا في لعبة الألغاز Wordle. إذا كنت قلقًا بشأن انزلاق روبوت مفسد مزعج إلى ردودك ، ففكر في تحويل نتائجك في مشاريع Townscaper.