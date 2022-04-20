Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماسك.. أغنى رجل في العالم لا يمتلك منزلاً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

في ظل الجو الترابي.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

منوعات

2022-04-20 | 08:18
في ظل الجو الترابي.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر
المصدر:
وكالات
408 مشاهدة

يشهد طقس البلاد، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية، تستدعي من الجميع اتخاذ أساليب الحيطة والحذر، لتجنب الأضرار المحتملة التي قد تسببها لصحة الجسم. وخاصة من يعانون من مشكلات ضيق تنفس وحساسية الصدر والأنف.

التأثيرات الصحية للعواصف الرملية
لا تقتصر الأضرار الصحية التي تُسببها العواصف الرملية أثناء حدوثها وبعد انتهائها على الفئات المذكورة آنفاً، بل يمتد تأثيرها ليطال الأشخاص الأصحاء المعافين أيضاً، ومن هذه المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً:

- سيلان في الأنف
- سعال
- صدور صوت صفير عند التنفس
- تهيج يُصيب العينين
- صداع
- اضطرابات في النوم

تدخل جسيمات الرمل أو الغبار الكبيرة عادةً في العينين والأنف والحلق مسببةً الإصابة بالالتهاب والتهيج، وهو ما يُفسّر السبب وراء حدوث سعال واحتقان في الأنف واحمرار حول العينين. بالإضافة إلى أن الجزيئات الصغيرة من الأتربة والغبار التي يتم استنشاقها تدخل إلى داخل الجهاز التنفسي لتستقر في الرئتين، مما يؤدي إلى التعرّض لمشاكل في التنفس أو ألم في الصدر.

تؤدي العواصف الرملية إلى مفاقمة الأعراض الصحية الاعتيادية بالنسبة للمصابين بالحساسية أو الأمراض التنفسية، حيث قد يعاني المصاب بالحساسية من سيلان أو انسداد أو حكة في الأنف ودموع في العينين والتهاب في الحلق، أما المصاب بالربو فقد يلاحظ حدوث سعال أو صدور صوت صفير عند التنفس أشد أو أكثر من المعتاد أو الشعور بضيق في الصدر أو ضيق في التنفس. وتجدر الإشارة إلى أن تفاقم الأعراض الصحية يُحتمل أن يؤدي للإصابة بنوبة ربو.

تُصيب الأعراض الصحية التي تسببها العواصف الرملية معظمنا لفترة قصيرة سرعان ما تزول بعدها، ولكن في حال استمرارها أو تفاقمها، فيتوجب طلب المساعدة الطبية. وفي حال المعاناة من حالة طبية حدثت الإصابة بها مسبقاً، فيتوجب زيارة الطبيب المعالج بهدف وضع خطة لإدارة الحالة الصحية تساعد على التعامل مع أي تغيرات صحية في حال حدوث عاصفة رملية.

نصائح صحية مُفيدة لمواجهة العواصف الرملية
ثمّة العديد من الخطوات والاحتياطات التي يمكن اتخاذها للحدّ من فرص التعرّض للعواصف الرملية، ويُذكر منها:

- البقاء في أماكن داخلية مغلقة، إن أمكن، مع مراعاة إغلاق جميع النوافذ والأبواب بإحكام. وفي حال الاضطرار للخروج، يُنصح بالتزام المناطق المحمية وتفادي المناطق المفتوحة مع الحرص على تجنّب الخروج أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، ومحاولة التقليل من فترات التواجد في الخارج قدر الإمكان.
- الاطلاع المستمر على آخر مستجدات أحوال الطقس، إذ أن توقعات الطقس غالباً ما تُنذر بالعواصف الرملية قبل حدوثها، ما يُمكّن من الاستعداد والتخطيط للعادات اليومية تبعاً لذلك.
- تغطية الأنف والفم بوضع كمامة طبية أو منديل مبلل بالماء عند الخروج.
- الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء للمحافظة على رطوبة الجسم.
- أخذ دواء الحساسية (مضاد الهيستامين) بالنسبة للمصابين بالحساسية.
- وضع نظارات واقية لحماية العينين بالنسبة لأصحاب العيون الحساسة أو من هم عرضة للإصابة بتهيج في العينين.
- تنظيف الأنف من الأتربة بمحلول ملحي، يتم تحضيره عن طريق مزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء وغليه، ثم ترك الخليط جانبًا حتى يبرد.
- استنشاق بخار ماء، لترطيب الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان.
- إذا شعر المريض بصعوبة التنفس أو سمع صوت صفير من الصدر أو عانى من النهجان، عليه التوجه مباشرة لأقرب مستشفى.

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:40 | 2022-04-20 09:40
09:37 | 2022-04-20 09:37
09:31 | 2022-04-20 09:31
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.