بعد علاقة دامت 12 عاما.. شاكيرا تهدد بيكيه بالانفصال!

🔴🔴Exclusiva de 'Mamarazzis': "Shakira ha pillado a Piqué con otra"



➡@Laura__Fa y @lorena_vazquez desvelan todos los detalles de la crisis sentimental que viven el jugador del Barça y la cantante https://t.co/QT0vi2qFW4 — El Periódico (@elperiodico) June 1, 2022

وتمت مشاهدة جيراد بيكيه في الآونة الأخيرة رفقة زميله في الفريق ريكوي بويج في إحدى الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا في شمال إقليم كتالونيا الإسباني رفقة بعض النساء.وانفردت صحيفة EL Periodico الكتالونية بتفاصيل الأزمة بين بيكيه وشاكيرا، والتي تؤثر حاليا، حسب التقرير، على حالة بيكيه النفسية بعد نهاية الموسم مع برشلونة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التطورات في أزمة خيانة نجم الفريق الكتالوني لشاكيرا خلال الأيام القادمة.ونقلت الصحيفة ما أشار إليه الصحفيان المتخصصان في الحياة الخاصة للمشاهير لاورا فا، ولورينا فاسكيز عبر حسابهما الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الثنائي بيكيه وشاكيرا يعيشان كل على حدا.وأكدت الصحيفة أن الثنائي لم يظهرا سويا منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.ومن المؤشرات الأخرى على انهيار علاقة الثنائي، كانت الأغنية الجديدة التي أطلقتها شاكيرا في شهر إبريل Te felicito، وتعبر كلماتها عن اللوم والعتاب، بالإضافة إلى سفر الكولومبية مرتين إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية في مايو رفقة طفليها بدون بيكيه.ويعتبر الثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرا من أشهر الزيجات التي يتحدث عنها العالم من حين لآخر نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما في مجاله.وأعلن بيكيه ارتباطه بشاكيرا عام 2011، كما أنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن رغم علاقتهما الطويلة.