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ظهور كدمات زرقاء في الجسم.. الأسباب وطرق العلاج

منوعات

2022-07-03 | 04:38
ظهور كدمات زرقاء في الجسم.. الأسباب وطرق العلاج
1,548 مشاهدة

تظهر عند بعض الأشخاص كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب وبسهولة، فما سبب ذلك؟ وما هي الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهورها؟

تحدث الكدمات، عندما يتم احتباس الدم تحت الجلد، وعادة ما يكون ذلك نتيجة ضرر حدث في الأوعية الدموية الصغيرة.

يمكن أن تؤدي ضربة أو صدمة ما أو أي شيء آخر إلى ارتفاع الضغط فجأة على الجلد، مما يُسبب ظهور كدمة، وغالباً ما تشفى الكدمات الصغيرة خلال أيام قليلة، ولكن قد تُسبب الضربة القوية جداً إلحاق الضرر بالعظام، مما يؤدي إلى حدوث نزيف عميق وكدمات تستغرق عدة أسابيع لكي تشفى.

يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب، أو بدون تذكر السبب الرئيسي لها، وقد لا يعني ذلك إصابة الشخص بحالة صحية معينة، ولكن يجب مراجعة الطبيب في حالة ملاحظة تغير مفاجئ في عدد الكدمات.

والأسباب المحتملة لظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب، هي أن بعض الأشخاص يميلون إلى الإصابة بالكدمات بسهولة مع التقدم في العمر، لأن الأوعية الدموية تصبح أضعف، ويصبح الجلد أرق، كما أنه يمكن ظهور كدمات في الجسم فجأة نتيجة لوجود تاريخ عائلي لهذه الحالة.

كما يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية أو تغييرات أسلوب الحياة إلى ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب، وقد تشمل ما يلي:

الأدوية: يمكن أن تُسبب الأدوية المخففة للدم حدوث نزيف وظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب، وتشمل بعض هذه الأدوية الأكثر شيوعاً ما يلي: وارفارين. هيبارين. الأسبرين. كما يمكن أن تؤدي بعض العلاجات إلى ضعف الأوعية الدموية أيضاً، مثل العلاجات العشبية كاليانسون والجينسنج وغيرها، وكذلك بعض مضادات الاكتئاب.

تعاطي الكحول وأمراض الكبد: يعتبر تعاطي الكحول من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكبد، ومع تقدم مرض الكبد يتوقف الكبد عن إنتاج البروتينات التي تساعد على تجلط الدم، ونتيجة لذلك يمكن ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب.

اضطرابات النزيف: يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الوراثية إلى تجلط الدم، ومن ضمن هذه الاضطرابات مرض الهيموفيليا، وعادة ما يُسبب اضطراب النزيف الوراثي كدمات بسيطة، ولكن من الممكن أن يُصاب الشخص بنزيف زائد أو يعاني من نزيف مهدد للحياة.

نقص الفيتامينات: يمكن أن تؤدي بعض الفيتامينات إلى شفاء الجسم وتجلط الدم، فيمكن أن يُسبب نقص فيتامين سي حالة تُعرف باسم الإسقربوط، كما يساعد فيتامين ك الجسم على تكوين الجلطات لوقف النزيف، وغالباً ما يمكن ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب لدى البالغين بسبب نقص فيتامين ك.

التهاب الأوعية الدموية: يُسبب التهاب الأوعية الدموية ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب، وقد يعاني الشخص أيضاً من ضيق التنفس، وظهور قرح أو كتل على الجلد.

فرفرية الشيخوخة: حالة الفرفرية تُصيب عادة كبار السن، وتُسبب ظهور كدمات في الجسم، وغالباً ما تؤثر على الذراعين واليدين، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة إدراك الكدمات فور حدوثها ومحاولة حماية الجلد من الإصابة، وتقليل التعرض لأشعة الشمس.

السرطان: نادراً ما يكون ظهور الكدمات الزرقاء في الجسم بدون سبب علامة على الإصابة بالسرطان، وقد تُسبب بعض أنواع السرطان، التي تؤثر على الدم ونخاع العظام ظهور الكدمات، مثل سرطان الدم.

علاج احتباس الدم تحت الأظافر والإسعافات الأولية اللازمة . موضوعات متعلقة كدمات الجسم: اكتشف الأسباب واحترس من المخاطر

ضرورة استشارة الطبيب

يعتبر ظهور كدمات زرقاء في الجسم بدون سبب حالة طبية طارئة إذا كانت هناك كدمات كبيرة تشير إلى أنه هناك نزيف مستمر تحت الجلد، كما يجب ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من أعراض أخرى، مثل الحمى، اصفرار الجلد، التغيرات الجلدية أو انخفاض الطاقة.

- إذا كنت تتناول أدوية معينة ويلاحظ ظهور كدمات بصورة متزايدة.

- إذا كنت مصابا بكدمات مؤلمة بطيئة في الشفاء.
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