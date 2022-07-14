خلافات وتراجع صحّي بانتظار هذه الأبراج... حذار!

لكنّ هذه الإيجابيات تقابلها سلبيات إذ ستصبح مواليد الثور اكثر عنفا وحدة واكثر تهورا واقل صبراً واكثر عرضة للحوادث والوعكات الصحية.وترافق هذه التأثيرات السلبية كل من مواليد الاسد العقرب والدلو وسط تحذيرات جدية من الخلافات والتراجع الصحي.لكنّ انتقال كوكب الزهرة الى برج السرطان المائي يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت فيجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة في لقاءات رومانسية.وتتعزز هذه الأجواء اليجابية للأبراج المائية مع المثلث الفلكي المائي يومي الاحد والاثنين بين القمر في الحوت والشمس في السرطان. فترتفع معنوياتها وتتميز بفعالية تامة ونشاط مميز وتنطلق لاستعادة موقع وتعبر عن آرائها بحرية وجرأة.أمّا مواليد الأبراج النارية الحمل الاسد والقوس فنعيش بدورها أجواءً إجابية مع المربع الفلكي يومي الثلاثاء والاربعاء بين القمر من الحمل والشمس من السرطان فتفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل على الصعد كافّة.وبالنسبة إلى القمر، فلا يزال في برج الدلو لينتقل يومي الاحد والاثنين الى الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان لينتقل بعدها القمر الى الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان.وختام الاسبوع مع انتقال القمر الى الثور يومي الخميس والجمعة فتنطلق مواليد الثور العذراء والجدي بعزيمة قوية وتقتحم مجالات جديدة فتكون فترة مناسبة للتواصل المثمر.وحركة الكواكب ستكون على الشكل التالي:انتقال الزهرة لتنضم الى الشمس وعطارد في السرطانالمريخ واورانوس في الثورزحل متراجعا في الدلوبلوتون في الجدي