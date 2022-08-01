بسبب شطيرة من ماكدونالدز..غرامة ألفا دولار لمسافر

وقد اشتمّ كلب التفتيش ، المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة عالية على صاحبها.وتعليقا على هذه الحادثة، صرّح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر".تطبّق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشّي الحمى القلاعية في إندونيسيا، فارضة فحصا دقيقا على كلّ اللحوم المستوردة من هذا البلد.ولا تشكّل هذه الحمى خطرا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب المواشي.وتضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولارا أستراليا ثمن 567 شطيرة "ماكمافن" في سيدني أو كلفة عدّة تذاكر سفر إلى بالي.