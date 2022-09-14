قريبا.. سيارة أكسيد الفاخرة في سوق العراق

فبعد اطلاقها في معرض فرانكفورت للسيارات في عام 2017، كسرت EXEED احتكار ماركات السيارات الفاخرة التقليدية، وبعد أقل من عام من إطلاقها في روسيا، فازت EXEED بجائزة “Breakthrough of the Year".تعد Exeed من الوافدين الجدد في سوق السيارات العالمية الراقية، لكنها ترث تاريخًا يمتد لقرن من الزمن من الخبرات حيث صُنعت من قِبل فريق دولي يضم نخبة من مئات المصممين والمهندسين القادمين من بي إم دبليو و لاندروفر وجاغور ضمن مراكز أكسيد للبحث والتطوير في ألمانيا، ميونخ بأعلى المقاييس العالمية لمراقبة الجودة بناءً على تصميم فاخر وتكنولوجيا رائدة.وبعد دخولها الناجح الى الشرق الأوسط في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ولاحقا الامارات العربية المتحدة، ستدخل EXEED قريبًا الى سوق العراق ضمن خطتها في تنفيذ استراتيجية "الشرق الأوسط الكبير".