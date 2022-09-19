ترك حقيبة مملوءة بالمخدرات في القطار.. وفعل ما هو أغرب لاستردادها!

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن الشاب اتصل بالشرطة الاتحادية وسأل عما إذا كانت حقيبته قد سُلمَت هناك. وتواصل أحد المسؤولين في الشرطة مع شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" للاستفسار عن الحقيبة، وأكدت الشركة أنه تم العثور عليها في المحطة.وأصيب أفراد الشرطة بالدهشة عندما فتحوا حقيبة الظهر ووجدوا عبوة بها مسحوق أبيض بجانب الماريجوانا. واتضح عبر اختبار عقاقير سريع أن المسحوق عبارة عن مخدر الأمفيتامينات.وتم إبلاغ الشاب بأنه تم العثور على الحقيبة وتوجه الشاب بعد ذلك إلى مركز الشرطة الاتحادية لاستلامها وهناك تعرف على الحقيبة.وترجح السلطات أن الشاب ربما كان يأمل ألا تكون الشرطة تفقدت محتويات الحقيبة.ولم يتلق الشاب الحقيبة بالمخدرات، بل ببلاغ جنائي بتهمة حيازة مخدرات بشكل غير قانوني وتم تحريز المخدرات.