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معلومات مهمة يجب معرفتها عن جوائز نوبل

منوعات

2022-10-05 | 07:43
معلومات مهمة يجب معرفتها عن جوائز نوبل
311 مشاهدة

انطلق موسم توزيع جوائز نوبل لهذا العام بجائزة الطب تلتها جائزة الفيزياء أمس الثلاثاء، والكيمياء اليوم الأربعاء، والأدب يوم الخميس، فيما سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام للعام 2022 يوم الجمعة وجائزة الاقتصاد في 10 أكتوبر.

وتعني هذه الجوائز أن هناك وجوها جديدة من جميع أنحاء العالم ستضاف إلى قائمة النخبة في العالم من العلماء والكتاب والاقتصاديين وقادة حقوق الإنسان.

وفيما يلي خمس معلومات يجب معرفتها عن الجوائز الست المرموقة.

من أنشأ جوائز نوبل؟

نشأت الجوائز في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام بإرادة ألفريد نوبل، وهو صناعي سويدي ثري ومخترع الديناميت. وتم تسليم الجوائز الأولى في العام 1901، بعد خمس سنوات من وفاة نوبل.

وتبلغ قيمة كل جائزة 10 ملايين كرونة (ما يقارب 900 ألف دولار أمريكي)، وسيتم تسليمها في حفل وستتمثل في شهادة وميدالية ذهبية في 10 ديسمبر، الموافق لتاريخ وفاة نوبل في العام 1896.

ولم تُنشأ جائزة الاقتصاد - المعروفة رسميا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل"، من قبل ألفريد نوبل، ولكن من قبل البنك المركزي السويدي في العام 1968.

وبين عامي 1901 و2021، مُنحت جوائز نوبل وجائزة العلوم الاقتصادية 609 مرات.

من يعرف من سيفوز ولماذا؟

تحظر قوانين نوبل على لجنة الحكام الكشف عن تفاصيل مداولاتها لمدة 50 عاما قادمة. لذلك من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نعرف على وجه اليقين إلام استند الحكام في اختياراتهم للعام 2022، ومن كان على قوائمهم القصيرة.

ويحاول الحكام جاهدين تجنب إسقاط تلميحات حول الفائزين قبل الإعلانات، ولكن في بعض الأحيان يتم تداول بعض الأسماء المرشحة، ويعرض وكلاء المراهنات في أوروبا أحيانا احتمالات مرجحة عن جائزة السلام والفائزين بجائزة نوبل في الأدب.

من يمكنه ترشيح أحدهم للجائزة؟

آلاف الأشخاص حول العالم مؤهلون لتقديم ترشيحات لجوائز نوبل. ومن بينهم أساتذة جامعيون ومشرعون وحائزون جائزة نوبل سابقون وأعضاء اللجنة أنفسهم.

ورغم أن الترشيحات تظل سرية لمدة 50 عاما، فإن أولئك الذين يقدمونها يعلنون أحيانا عن اقتراحاتهم علنا، خاصة لجائزة نوبل للسلام.

ما علاقة الجائزة السويدية بالنرويج؟

يتم تقديم جائزة نوبل للسلام في النرويج، بينما يتم تسليم الجوائز الأخرى في السويد، وهو ما أراده ألفريد نوبل.

ورغم أن أسبابه الدقيقة، حول هذا الاختيار، غير واضحة، إلا أنه خلال حياته انضمت السويد والنرويج في اتحاد تم حله في العام 1905. وكانت العلاقات في بعض الأحيان متوترة بين مؤسسة نوبل في ستوكهولم، التي تدير أموال الجائزة، ولجنة جائزة السلام المستقلة في أوسلو.

ما الذي يتطلبه الفوز بجائزة نوبل؟

غالبا ما ينتظر العلماء عقودا حتى يتم الاعتراف بأعمالهم من قبل حكام نوبل، الذين يريدون التأكد من أن أي اختراق يصمد أمام اختبار الزمن.

ويعد هذا خروجا عن وصية نوبل إلى حد ما، والتي تنص على أن الجوائز يجب أن تمنح لـ "أولئك الذين، خلال العام السابق، سيوفرون أكبر فائدة للبشرية".

ويشار إلى أن لجنة جائزة السلام هي الوحيدة التي تكافئ بانتظام على الإنجازات التي تحققت في العام السابق.
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