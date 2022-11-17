امرأة تتهم زوجها "الدمية" بخيانتها (صور)

مع قرب الذكرى السنوية الأولى للزواج المزعوم، أعلنت البرازيلية ميريفون روشا، أنها اكتشفت خيانة "زوجها له" الدمية مارسيلو.قالت إنها علاقتهما "معلقة بخيط رفيع" بعد أن زعمت أنه "خدعها وخانها".في أحدث تطور في الحكاية الغريبة للغاية، ادّعت أنه "ذهب إلى فندق مع امرأة أخرى"، بل إنها قالت إنها "عثرت على نصوص على هاتفه تثبت الخيانة.بعد قصة حب عاصفة، زعمت أنها حملت ولأنها لم تكن تريد أن تنجب الطفل خارج إطار الزواج، قرر الثنائي أن يتورط في حفل حضره 250 شخصًا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره.