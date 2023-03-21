قصة لن تتوقع أحداثها وستفاجؤك تطوراتها.. "شارع 9" في رمضان على السومرية

تدور قصته حول اختفاء ميريهان ابنة رجل اعمال شهير وثري، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي. ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها بعدما اعتقد أنها عادت لتعاطي المخدرات، ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.لكن الحقيقة نلمسها عندما تعود طاهره من الخارج ومعها طفلاً تقول أنه ابنها رغم أنها عاقر، فنكتشف في سياق الأحداث من هو هذا الطفل وما علاقتها بميريهان ووبرحلة شفائها ثم باختفائها وربما بجريمة قتلها.قصص مترابطة ستجعل المشاهد يحتار في توقّع الأحداث القادمة، نتابع تفاصيلها في حلقات مسلسل "شارع 9" طيلة شهر رمضان المبارك.المسلسل من بطولة رانيا يوسف ونضال الشافعي ومحمود عبد المغني ونرمين الفقي وهدى الإتريبي وأحمد سلامة وسميرة صدقي وغيرهم. تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.