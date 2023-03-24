مرقة البامية العراقية على اصولها.. سهلة و لذيذة

المطبخ العراقي من أكثر المطابخ العربيّة تنوّعاً؛ إذ تأثر بالحضارات المختلفة التي كانت في بلاد ما بين النهرين؛ كالسومرية، والبابلية والآشورية وغيرها من الحضارات، كما كان للدول المجاورة تأثير كبير على الوصفات العراقية، وهنالك وصفات عديدة ومميّزة من الممكن تحضيرها من المطبخ العراقي، ومن هذه الأطباق مرقة البامية العراقية التي تُحضّر بطريقة خاصّة لذيذة، وسنذكر لكم طريقة إعدادها.



- نصف كيلو بامية.

- خمس قطع من لحم الغنم.

- ملعقتان من زيت الزيتون.

- ثمانية فصوص من الثوم.

- أربع حبات كبيرة من الطماطم.

- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

- ملح.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.



طريقة التحضير:



- نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثمّ نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.



- نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخّن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونُقلّبها مع الزيت، ثمّ نضيف البامية ونُقلّبها مع اللحم والزيت لمدّة ثلاث دقائق.



- نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية. المقادير:- نصف كيلو بامية.- خمس قطع من لحم الغنم.- ملعقتان من زيت الزيتون.- ثمانية فصوص من الثوم.- أربع حبات كبيرة من الطماطم.- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.- ملح.- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.طريقة التحضير:- نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثمّ نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.- نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخّن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونُقلّبها مع الزيت، ثمّ نضيف البامية ونُقلّبها مع اللحم والزيت لمدّة ثلاث دقائق.- نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية. - نعصر الطماطم داخل الخلّاط الكهربائي، ونصفّيه ثم نضيف له معجون الطماطم، ونضيف الصلصة لمرقة اللحم مع الملح وعصير الليمون.



- نضيف المرقة إلى البامية ونقلّبها ثم نتركها على نار هادئة لمدّة عشرين دقيقة حتى تصبح المرقة كثيفة ونتأكّد من نضج البامية واللحم.



نقدّم مرقة البامية باللحم ساخنةً مع الأرز المفلفل.



ملاحظة: من الممكن تحضير الثريد من مرق البامية؛ وذلك بوضع قطع الخبز الرقيق في صينيّة وتشريبه بالمرق والبامية، ونضع على وجهه قطع اللحم.



