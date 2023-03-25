طريقة عمل جلفراي باللحم.. طبق شهي وسهل التحضير

: 10 دقائق50 دقائق: 1 ساعة• ½ كيلو لحم ضأن أو بقر مقطع مكعبات• 1 بصلة مفرومة• 1 كوب زيت• 2 حبة بطاطا كبيرة مقطعة مكعبات• 1 حبة فلفل رومي أخضر أو فلفل حار مقطع مكعبات• 2 حبة طماطم مقطعة• 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم• ملح وفلفل أسود حسب الذوق + بهارات مشكلة1. نسلق اللحم في قدر كبير بحيث نغمره بالماء المغلي ونتركه ينضج ويجف الماء.2. نضع القليل من الزيت في مقلاة متوسطة ونحميه على نار عالية ثم نضيف البصل ونحرك لمدة دقيقة ثم الفلفل المقطع ومكعبات البطاطا ونحرك جيداً حتى تنضج المكونات.3. نضع الخضار فوق اللحم ونتركها تنضج معاً على نار هادئة.4. وأخيراً نضيف الطماطم لأنها تنضج بسرعة ثم التوابل ونحرك لمدة 5 دقائق حتى تمتزج النكهات جيداً وبذلك يصبح طبق الجلفراي باللحم جاهزاً لوضعه في طبق التقديم.